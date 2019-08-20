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مكرم محمد أحمد: لا تستر على فاسد..ونبحث عن بديل لـ أحمد سليم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:59 م
مكرم محمد أحمد_ رئيس
مكرم محمد أحمد_ رئيس المجلس الاعلى للإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
بعد إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، يبحث المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اختيار شخصية خلفا لـ احمد سليم، بعد ضبطه صباح اليوم في مكتبه.

تعليق مكرم محمد أحمد على ضبط احمد سليم

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرقابة الإدارية قامت بالقبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس لتورطه فى رشوة.

وحول ملابسات القضية قال مكرم محمد أحمد لـ صدى البلد، أن الأمر كالآتى منذ فترة كلمونى من الرقابة الإدارية حول الشبهات التى كانت تدور حول احمد سليم  الأمين العام للمجلس وتم مطالبتى باتخاذ إجراءات ضده ووافقت على الفور، ولا تستر على فساد، مشيرا إلى أن الموضوع انتهى اليوم بقيام ضابط من الرقابة الإدارية بالقبض والتحفظ عليه .

من هو بديل احمد سليم في المجلس الأعلى للإعلام

وحول تفرغ منصب الأمين العام للمجلس قال مكرم: إنه يبحث الآن عددا من الأسماء المرشحة لاختيار شخصية خلفا لـ أحمد سليم ليشغل المنصب ويقوم بتسيير الأعمال.

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