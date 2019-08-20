ضد حزب "خالف تعرف"

إعلان اسم الصربى "ميتشو" مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، كان كفيلًا بسن السكاكين، وتوجيه الطعنات للمدرب الجديد، وأفراد جهازه المعاون، من جانب بعض المحسوبين على نادى الزمالك، وعدد ليس بقليل من جماهيره الذين لا يعجبهم العجب من أعضاء حزب خالف تعرف.



الطعنات بدأت بتوجيه اتهام للمدير الفنى "ميتشو" أنه ضعيف الشخصية طالما وافق على وجود مصريين فى الجهاز المعاون له، وكأنها اختراع جديد أن يتواجد أبناء النادى لخدمة ناديهم، ولا أدرى ما هى علاقة قوة أو ضعف الشخصية بتواجد أبناء النادى داخل الجهاز الفنى للفريق، لان قوة الشخصية تظهر عند فرض الالتزام والنظام بين عناصر الفريق وهو ما يتمتع به "ميتشو".



وطعنات أخرى طالت الثلاثى الأجنبى المعاون لـ ميتشو بأنهم ليسوا على مستوى نادى الزمالك ويتسمون بالضعف الفنى، والأدهى أن من ينتقدهم ليس لديه أى معلومات عنهم أو يعرفهم أو يعلم مؤهلاتهم، فالثلاثى الأجنبى يعاون ميتشو فى أغلب محطاته التدريبية ولديهم خبرات جيدة وطموح كبير سيعود بالنفع علي نادى الزمالك.



وأيضًا تم توجيه طعنات لعناصر العمل من المصريين داخل الجهاز الفنى، وأن مهمتهم ستكون نقل أخبار الفريق لرئيس النادى، وأطلقوا عليهم لقب "عصفورة" وهى اتهامات باطلة نالت من قبل العديد من أبناء النادى ممن عملوا بالأجهزة الفنية للفريق الأول للكرة، وأؤكد ان من يطلق الاتهامات دون دليل ويرمى الناس بالباطل فهو إنسان مُضلل ويثير الفتن بين الجميع.



معول هدم من يظن أن البطولة فى التطاول .. معول هدم من يتحدث دوما عن السلبيات ويتجاهل الإيجابيات متعمدا وقاصدًا.. معول هدم من يتمسك بالتوافه والصغائر والقشور ويترك الأساسيات.. معول هدم من يصطاد فى الماء العكر ويترك الجزء النقى الذى يتم بناء النجاحات عليه.



فالنقد الدائم بدون هدف ومعارضة الآخر على أى حال ليس من القوة أو الشجاعة بل العكس يدل على الضعف والخوف، فالعقل يقول أن يتم الإشادة بالإيجابيات مع الدعوة لاستمرارها، ويكون انتقاد السلبيات بعقلانية وهدوء بحثا عن الحلول التى تعود بالنفع على نادى الزمالك.



ومن هنا أطالب عشاق القلعة البيضاء، وجمهور الزمالك الحقيقى بالتكاتف حول الفريق، ودعم ومساندة كل من يخدم نادى الزمالك، والوقوف جميعًا ضد أعداء النجاح من المنتمين لحزب "خالف تعرف" الذين يبثون سمومهم ويوجهون طعناتهم الدنيئة ضد القلعة البيضاء لأغراض شخصية معروفة للجميع.



اجعلوا أنفسكم الشريك الأساسى فى صناعة انجازات وبطولات القلعة البيضاء.. كونوا السند نحو تحقيق طموحات الكيان العظيم.. اجعلوا مصلحة الزمالك تسمو فوق أى مصلحة اخرى.. لا تكونوا مع أو ضد أشخاص لأنهم زائلون بينما الزمالك هو الباقى شامخا بإذن الله.



وفى نفس الوقت أؤكد أن نجاح الجهاز الفنى الجديد فى مهمته يبدأ بامتناع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، عن الظهور الدائم عبر وسائل الإعلام، والتحدث فى أمور لا يصح أن تخرج للعلن، وأيضًا عدم القيام بأى اجتماعات مع اللاعبين داخل أرضية الملعب وتسجيلها وإذاعتها على العامة حتى لا يمثل عبئًا على المدرب واللاعبين.



مع توفير سبل وعوامل النجاح للمدرب واللاعبين، وأن يتسم مناخ العمل بالهدوء، ولو هناك مشاكل يتم حلها فى الغرف المغلقة، بعيدًا عن الفضائيات والاجتماعات، حتى لانعطى فرصة لهواة الصيد فى الماء العكر وكارهى النادى فى إشعال الأزمات وتأجيج الفتن وتصدير أمور للرأى العام على غير الحقيقة.

