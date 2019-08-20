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رياضة

تعرف على خطة ريال مدريد لخطف نيمار من برشلونة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:47 م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
محمد السعيد
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لخطف البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات لصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيدخل مضمار التعاقد مع نيمار، بعد أن يقوم باريس سان جيرمان برفض جميع عروض برشلونة المقدمة للحصول على اللاعب البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن "ريال مدريد يعلم أن نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان، وأن باريس يريد البيع ولكن لأي نادٍ غير برشلونة، لهذا ينتظر الميرنجي التوقيت المناسب لاغتنام الفرصة والتوقيع مع نجم السليساو".

يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الباريسي بدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع البلوجرانا والمقدر بـ 222 مليوين يورو.

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