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استشارى علاقات أسرية تكشف سبب انفعال الأزواج دون سبب .. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:37 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت استشارى العلاقات الأسرية، إنجى جمال، إنه لا نستطيع أن نحكم على الشخص من أفعاله، لأن كل فعل يتحدد نتيجة للموقف، فمن الممكن أن يكون الشخص مضغوط فى تلك الفترة فينفعل من اقل كلمة دون أن يشعر.

وأضافت خلال حديثها ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد 2"، لو الزوج تشاجر مع زوجته دون أى سبب مقنع، فذلك يكون نتيجة للتراكمات، مؤكدة أنه يجب التعامل مع الشخص على مستوى أفكاره.

وأشارت استشارى العلاقات الأسرية، إلى أن الطرف الذى يستطيع ان يتحكم فى أفكاره هو الطرف الاقوى، موضحة أن لو الطرف الآخر فى العلاقة كان متعصبا يجب أن نتجنبه لحين أن يهدئ.

وتابعت استشارى العلاقات الأسرية، أنه لايجب الحكم على الشخص من انفعاله اللحظى ولكن يجب أن نعرف الأسباب أولًا.

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