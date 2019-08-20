الفريق أولا.. تصريح صادم لـ محمد صلاح بشأن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أكد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول أن هدفه الأساسي مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الجديد هو التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي.



وأضاف في تصريحات لشبكة CNN أنه يفضل تتويج الفريق بلقب البطولة حتى حال خسارته لـ الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي والتي توج بها خلال الموسمين الماضيين.



وتابع: أن مركزه كجناح ليس مهمته الأساسية تسجيل الأهداف ولكن مساعدة زملائه بالفريق على تقديم أداء جيد وإحراز أهداف بخلاف المهاجم الصريح والذي تكون مهمته الأساسية هي تسجيل الأهداف.



وأكمل أن تحقيق بطولات مع فريق ليفربول أهم من تتويجه الشخصي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.