قذاف الدم يكشف المستور: أردوغان حصل على 30 مليار دولار من القذافي

كشف أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه حصلا من القذافي على 30 مليار دولار كعقود استثمارية ودعم لهما للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية.



وقال في مقابلة مع قناة "العربية.نت" إن القذافي كان يرغب في استقطاب تركيا كدولة كبيرة للصف العربي والإسلامي، استنادا للروابط التاريخية والدينية، ووجد الفرصة سانحة في شخص نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه الإسلامي وقتها، والمعروف بتوجهاته الإسلامية، والذي سبق له وأن تقدم بطلب للبرلمان التركي في العام 1980 لقطع العلاقات مع إسرائيل فضلا عن توجهه الداعم لإعادة العلاقات مع العالم العربي، مضيفا أن القذافي التقى أربكان بحضور قيادات كبيرة من حزبه بينهم الرئيس التركي الحالي، وأعلن أمامهم عن دعم ليبيا للحزب ماليا ومساندتهم للوصول للسلطة والفوز في الانتخابات البرلمانية.



وأضاف أن القذافي التقى أردوغان كثيرا عقب وصوله للسلطة، واكتشف أن الشعارات والوعود التي كان يروج لها قبل فوزه في الانتخابات، لم تجد طريقا للتنفيذ على أرض الواقع.



وأكد قذاف الدم أن تركيا ورئيسها أردوغان كشفا عن وجههما الحقيقي وأطماعهما في المنطقة العربية دون مواربة، فشنا غارات ضد سوريا وسعيا للحصول على شمالها كما تدخل في العراق، ودعم جماعة الإخوان في مصر وساعداها للقفز على السلطة وافتعال أزمات مع النظام الحاكم سواء قبل ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها وخلال تولي المجلس العسكري، لإفساح الساحة لهم وتوليهم السلطة، تمهيدا للسيطرة على مصر وقرارها وارتهان مقدراتها.



وقال إن أردوغان وتركيا أصبحا من الدول المعادية للعرب، رغم تقارب الثقافات ووحدة الدين، ويحاول الرئيس التركي تحقيق حلمه بعودة الخلافة العثمانية التي ظلت تحكم المنطقة العربية 4 قرون أو ما يزيد، خاصة مع وعد الغرب له بتوليه قيادة العالم السني، وهو حلم بدأ يتبخر بعد سقوط جماعة الإخوان في مصر والسودان، مضيفا أن الرئيس التركي يتمسك بالأمل في ليبيا عله يجد له موطئ قدم فيها، يمكن من خلاله إعادة محاولة تحقيق الحلم مجددا.