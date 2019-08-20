في عيد ميلادها.. تعرف على أشهر مسلسلات اويكو كارايل

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة التركية اويكو كارايل، فهي من مواليد 20 أغسطس 1990 وأكملت اليوم عامها ال29.



بدأت اويكو كارايل نشاطها الفني منذ أكثر من عشرة أعوام وشاركت في بطولة عدة مسلسلات منها عودة مهند والعشق الأسود ونبضات القلب والسلطانة كوسيم.



احتفلت اويكو كارايل بزفافها العام الماضي من المغني جان بونمو ولا تتحدث عن حياتها الخاصة وتؤكد دائما حرصها على الحفاظ على خصوصية حياتها الزوجية.