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رياضة

فرانك ريبيري ينتقل لصفوف نادي فيورنتينا الإيطالي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:36 م
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية ألمانية أن الجناح الفرنسي فرانك ريبيري اقترب من الانتقال لصفوف نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب الفرنسي اتفق مع النادي الإيطالي على الانتقال له بعقد يمتد حتى صيف عام 2021، وأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي هذا الأسبوع بمدينة فلورنسا.

وأضافت الصحيفة أن ريبري طلب الحصول على القميص رقم 7، والحصول أيضًا على 4 ملايين يورو، وهو الأمر الذي وافقت عليه إدارة نادي فيورنتينا.

يذكر أن اللاعب الفرنسي قد لعب لصفوف نادي بايرن ميونخ منذ عام 2007 لمدة 12 عاما، حيث انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

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