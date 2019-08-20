عبد الحفيظ: نتمنى التوفيق لـ لاسارتي .. صور

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر لمارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، ومعاونيه؛ سباستيان واليخاندرو، على الفترة التي قضاها الثلاثي في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.



وقال عبد الحفيظ إن الكرة مثل الحياة، فهي في أحيان كثيرة تكون سببًا في التقاء الناس وتجميعهم، لكنها أيضًا في أوقات أخرى تكون سببًا في فراقهم، لكن في النهاية يبقى الود والاحترام المتبادل والعلاقة الطيبة هي أساس التعامل بين كل الأطراف.



وأشار مدير الكرة بالأهلي، أن الجميع في الفريق يتمنى التوفيق للمدرب الأورجوياني ومعاونيه خلال الفترة المقبلة موجهًا لهم التحية والتقدير على فترة عملهم مع الأهلي.



واختتم عبدالحفيظ حديثه لمارتن لاسارتي ومعاونيه، قائلا: "ربما تكون علاقة العمل قد انتهت لكن سيظل لكم أشقاء وأصدقاء بمصر".



وأضاف مدير الكرة، أن تكريم لاسارتي ومعاونيه هو تقليدٌ اعتاد عليه الأهلي بما يعكس قيمة وقدر النادي التي أسست على الاحترام والتقدير المتبادل بين جميع الأطراف.



وكان جهاز الكرة بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول قد حرصوا، مساء اليوم الثلاثاء، على تكريم ووداع مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق، بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأهلي، تقديرًا للفترة التي قضاها مع الفريق.

