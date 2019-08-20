طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بكل سهولة

ستحاوطك طرق كثيرة ومقادير متنوعة ومختلفة تختلف من شيف لآخر ومن مطبخ لآخر، وأيضًا من بلد لبلد كي تحصلين على طريقة عمل تشيز كيك، لتكن الاختيارات أمامك متنوعة تستطعين الاختيار من بين طريقة عمل تشيز كيك بالفرن، أو طريقة عمل التشيز كيك بالفرن بدون بيض.



مقادير طريقة عمل تشيز كيك بالفرن

- كوب وربع بسكويت دايجستف مطحون

- ¾ كوب زبدة سايحة عير مملحة

- ربع كوب سكر

- علبتين جبن كريمي أو كيري

- علبة حليب مركز محلى

- كوب من صوص كريز أو الطعم المحبب إليك

- 3 بيضات

- ربع كوب عصير الليمون

- رشة ملح



طريقة عمل تشيز كيك بالفرن



أولًا: تحضير الكيك لـ طريقة عمل التشيز كيك بالفرن:

- سخني الفرن على حرارة 300 درجة.

- نطحن البسكويت جيدًا في المطحنة

- نضيف الزبدة السايحة والسكر إلى البسكويت المطحون ونقوم بالتقليب جيدًا.

- نصب خليط البسكويت في الصينية ونقوم بتسوية جميع الأطراف حتى تصبح قاعدة.



ثانيًا: تحضير خليط الجبن

- بالمضرب الكهربائي نقوم بضرب الجبن الكريمي حتى يصبح هش وكريمي أقرب إلى الكريمة البيضاء.

- ثم نضيف الحليب المكثف المحلى ونستنر في الخلط بالمضري الكهربائي.

- نضع على الخليط البيض وعصير الليمون ونخفق جيدًا حتى يصبح القوام متجانس.



ثالثًا: التسوية

- نصب خليط الجبن فوق قاعدة البسكويت بالصينية.

- ضعي الصينية في الفرن لمدة 55 دقيقة.

- بعد إخراجها من الفرن اتركيها لتبرد لمدة ساعة.

- فيما بعد ضعيها بالثلاجة لمدة 4 ساعات.

- نقوم بتزينها بصوص الكرز بعد إخراجها من الثلاجة وتقطيعها وتقدم باردة.



طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بدون بيض

مقادير طريقة عمل تشيز كيك في الفرن بدون بيض

- كوب وثلاثة أرباع بسكويت مطحون

- 2 ملعقة صغيرة قرفة

- ½ كوي زيدة سايحة

- 450 جرام جبن كيري

- 2 كوب ونصف كريمة لباني

- 2 ملعقة كبيرة نشاء ذرة

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- كوب سكر

- ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة عمل تشيز كيك بالفرن بدون بيض

- نخلط البسكويت المطحون بالقرفة ثم نضيف الزبدة السايحة.

- نضيف الخليط في القالب المخصص للتشيز كيك.

- نخفق الجبن الكيري مع الفانيليا والسكر والنشا والملح في وعاء كبير.

- ثم نضيف الكريمة اللباني على المزيج.

- نضيف مزيج الجبن فوق القاعدة المرصوصة.

- ثم ندخل التشيز كيك في الفرن لحوالى 60 دقيقة.

- ثم نتركه حتى يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم ندخله في الثلاجة حتى يتماسك.

- تقدم باردة وبالهنا والشفا.

