الفلوس كتير .. أحمد موسى يكشف موعد سداد 64 مليار جنيه للمصريين .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم صرف 64 مليار جنيه، بداية من يوم 4 سبتمبر، مشيرا إلى أن البنوك المصرية جاهزة لرد أموال شهادات قناة السويس لأصحابها.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن كل مواطن اشترى شهادة، "فلوسه جاهزة، والبنوك فيها فلوس وودائع كتيرة".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكون هناك إجراءات تتخذها البنوك، وذلك لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مشيرا إلى أن المبلغ كبير، ولكن جميع الأموال جاهزة للصرف.



