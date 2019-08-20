بـ مذاق رائع.. طريقة عمل باستا الجمبري في 6 خطوات

يمكن تقديم العديد من الوصفات المميزة باستخدام المكرونة، وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل باستا الجمبري بزبدة الثوم، وهي إحدى الأكلات الإيطالية المميزة، ولها مذاق مختلف، ويعشقها الأطفال والكبار.



وقت التحضير: ١٠ دقائق

وقت الطبخ: ١٠ دقائق

عدد الوجبات: 4 أفراد



ويمكن أن تجربي معنا اليوم طريقة عمل باستا الجمبري بزبدة الثوم بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف يلفت انتباهك طعمها اللذيذ ذو النكهة القوية، واليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل باستا بالجمبري



مقادير باستا الجمبري:



8 أوقية باستا فيتوتشيني

1 باوند جمبري متوسط، مقشر

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازج حسب الرغبة

8 ملاعق كبيرة (1 إصبع) زبدة غير مملحة، مقسمة

4 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف

½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر مطحون

2 كوب جرجير صغير الأوراق

¼ كوب جبن بارميزان مبشور طازج

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم



طريقة عمل باستا الجمبري:



١- في قدر كبير من الماء المغلي المملح، اطهي المعكرونة وفقًا لتعليمات العبوة؛ صفيها جيدًا.



٢- أضيفي الجمبري بالملح والفلفل حسب الرغبة. اتركيه جانبًا.



٣- ذوبي 2 ملعقة كبيرة زبدة في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضيفي الثوم، الأوريغانو ورقائق الفلفل الأحمر واطهي المزيج مع التحريك كثيرًا، حتى تفوح رائحة المزيج، لمدة 1-2 دقيقة.



٤- أضيفي الجمبري واطهي المزيج مع التحريك من حين لآخر، حتى يصبح لونه وردي، لمدة 2-3 دقائق ثم اتركيه جانبًا.



٥- ذوبي 6 ملاعق كبيرة من الزبدة في المقلاة. أضيفي الباستا، الجرجير والبارميزان حتى يبدأ الجرجير يذبل، لمدة دقيقتين.



٦- أضيفي الجمبري.قدمي الباستا على الفور، بعد تزيينها بالبقدونس، إذا رغبت في ذلك.