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إلهام أبو الفتح
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مرأة

بدون مكياج.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بإطلالة طبيعية 

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:53 م
آية التيجي
نشرت خبيرة التجميل والإعلامية جويل مردينيان صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.

وارتدت جويل مردينيان بلوزة حرير باللون الأبيض، وهو ما أبرز من إطلالتها بشكل ناعم وراق للغاية.

وقامت جويل مردينيان برفع شعرها إلى الأعلى بعمله كعكة عشوائية، ومناسبة لإطلالتها، ولكنها لم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الروز.

وأكملت جويل ميردنيان بارتداء الاكسسوارات، حيث انها ارتدت عقدا باللون السيلفر حول عنقها، مع قرطين باللون الفضي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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