مستقبل وطن يكرم أوائل الطلاب بالمراحل التعليمية في المنيا

نظمت امانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالمنيا برئاسة علي عبد السلام أمين المهنيين بالمحافظة حفلا لتكريم الأوائل والمتفوقين، من طلاب وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والمرحلة الاعدادية ، وعددهم 170 طالب وطالبة، وذلك بحضور عدد من نواب الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة ، وأمناء المراكز والأقسام، وأعضاء امانة المهنيين، وقيادات التربية والتعليم ومئات المواطنين ويأتى ذلك فى إطار تشجيعهم على الاستمرار فى التفوق والتقدم لأنهم أمل المستقبل وثمرة الغد.



كما عقد وفد الامانة المركزية للحزب الذى ضم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب، والنائب الدكتور محمد كمال مرعي، ، لقاءين موسعين الأول مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظة المنيا، والثانى مع أمناء المراكز، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.



وذلك في إطار اللقاءات التنظيمية الذي يعقدها الحزب، والتي بدأها بمحافظات جنوب الصعيد، بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة، فضلا عن الاهتمام بتقديم الخدمات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا عنهم، وتلقي شكواهم والعمل على حلها من خلال أمانة الشؤون البرلمانية.