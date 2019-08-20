ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن يكرم أوائل الطلاب بالمراحل التعليمية في المنيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 11:03 م
مستقبل وطن يكرم أوائل
مستقبل وطن يكرم أوائل الطلاب بالمراحل التعليمية في المنيا
ايمن رياض
نظمت امانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالمنيا برئاسة علي عبد السلام أمين المهنيين بالمحافظة حفلا لتكريم الأوائل والمتفوقين، من طلاب وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والمرحلة الاعدادية ، وعددهم 170 طالب وطالبة، وذلك بحضور عدد من نواب الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة ، وأمناء المراكز والأقسام، وأعضاء امانة المهنيين، وقيادات التربية والتعليم ومئات المواطنين ويأتى ذلك فى إطار تشجيعهم على الاستمرار فى التفوق والتقدم لأنهم أمل المستقبل وثمرة الغد.

كما عقد وفد الامانة المركزية للحزب الذى ضم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمهندس محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بالحزب، والنائب المهندس عماد سعد حمودة الأمين العام المساعد والمشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالحزب، والنائب الدكتور محمد كمال مرعي، ، لقاءين موسعين الأول مع أعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظة المنيا، والثانى مع أمناء المراكز، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة.

وذلك في إطار اللقاءات التنظيمية الذي يعقدها الحزب، والتي بدأها بمحافظات جنوب الصعيد، بهدف عرض خطة الحزب خلال الفترة القادمة استعدادا لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب المقبلة، وانتخابات المجالس الشعبية المحلية القادمة، فضلا عن الاهتمام بتقديم الخدمات وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا عنهم، وتلقي شكواهم والعمل على حلها من خلال أمانة الشؤون البرلمانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتنسيق مع النواب.. مستقبل وطن يفتتح مكتبًا لخدمة مواطني كفر الشيخ

مستقبل وطن بالجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والقيادات التعليمية

وفد مستقبل وطن يواصل جولاته التنظيمية بلقاء نواب بني سويف والفيوم.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على مكان إجراء زوجة رئيس فرنسا عملية تجميل بـ الوجه.. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

الإخلاء خلال 3 سنوات.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

استمرار نظام الثانوية العامة الجديد.. السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق نظام التعليم

ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

يادي الخيبة.. أحمد موسى يشن هجوما على منتخب كرة القدم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019

علاج غازات البطن عند الأطفال .. كل ما تحتاج معرفته من الألف للياء