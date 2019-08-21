اخبار البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم والإخلاء خلال 3 سنوات.. و5 أمور تؤدي للفصل عن العمل

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 20 أغسطس



الإخلاء خلال 3 سنوات.. مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، عن إعداده مقترحًا لتعديل قانون الإيجار القديم للغرض السكني، وذلك لتقديمه خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، والمقرر انطلاقه في الخميس الأول من أكتوبر المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



سلاحه القانون.. البرلمان على جبهة مكافحة الإرهاب.. تفاصيل

يحيى العالم غدا الأربعاء الذكرى الثانية لليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، ويركز الاحتفال على قدرة الضحايا وعائلاتهم على الصمود والتكيف مع المجتمع والجهود التي ساعدتهم في الشفاء والانتعاش والبقاء أقوياء ومتحدين ضد الإرهاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



تحذير شديد اللهجة للموظفين.. 5 أمور تؤدي إلى فصلك من العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية

أدخل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التعديلات على قانون الخدمة المدنية، ووضع خلاله الآليات التي مكن خلالها يمكن للحكومة فصل المظف عن العمل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



7 سنوات سجنا وغرامة مليون جنيه.. عقوبة التعدى على الأراضى بأنواعها

لم تكن الإرادة السياسية متوافرة لدى الأنظمة السابقة التي حكمت مصر على مدار العقود الماضية، في الحفاظ على أراضيها التي تأتي في إطار أملاكها أو من وقفها لعمل الخير، ووصل الأمر للتراخي في منظومة الأراضي الزراعية وعدم وجود تشريعات وعقوبات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، مما أدى إلى الانتشار العشوائي من البناء بمختلف أنحاء الجمهورية وتآكل الرقعة الزراعية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



تفاديا للإزالة.. أقل من 5 أشهر فرصة لـ طلب التصالح في مخالفات البناء

بدأ قانون التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ رسميًا منذ شهر يوليو الماضي، بعدما أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية له، ليعطي لبعض المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم وفقًا للمواد التي أقرها البرلمان بالقانون الجديد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



حالات تستحق التعويض الإضافى فى قانون التأمينات.. تعرف عليها

أقر البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع، قانون المعاشات والتأمينات الجديد.

ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



تصل إلى 5000 جنيه.. اعرف قيمة رسم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع له على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ودخل القانون حيز التنفيذ بالفعل بعد أن أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية له، في 9 يوليو الماضي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



إغلاق ومصادرة وغرامة تصل لـ 200 ألف للمخالفين.. 50 فردا يستطيعون تشكل لجنة نقابية

تعد حرية العمل النقابي في أي دولة من دول العالم، معيارا أساسيا يتم استخدامها للحكم على الأنظمة القائمة على إدارة هذه الدول، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية التي تحكم هذه المعايير، ومن ثم تسعى الدول المختلفة للتكيف معها وتطبيق ضوابطها حتى لا يتم معارضتها دوليا أو وضعها في أى قوائم تؤثر على صورتها أمام العالم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



للقضاء على التكدس.. برلماني يطالب بعداد فصول طائرة بجميع المدارس

ثمن عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق التوجيهات للإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد فضلا عن تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا



هيحمل مصر أعباء إضافية.. برلمانية تعلق على علاج المصريين بالخارج

علقت سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على قانون تنظيم علاج العاملين بالخارج والمواطنين وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي، معقبًة:" علاج المصريين بالخارج هيحمل مصر أعباء إضافية"... للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــا