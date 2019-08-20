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برلمان

للقضاء على التكدس.. برلماني يطالب بعداد فصول طائرة بجميع المدارس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:51 م
فصول طائرة بالمدارس
فصول طائرة بالمدارس
حسن رضوان
ثمن عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق التوجيهات للإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد فضلا عن تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر.

وأضاف "البكري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النهوض بمصر لا يأتي إلا بالتعليم، مؤكدًا أنه لا تنهض دولة إلى بالتعليم وعندما يأتي التطوير والاهتمام من جانب الدولة تكون المؤشرات كلها إيجابية.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف التعليم في الأولوية ويقوم بدعمه بشكل كبير اقتناعه الكامل بأنه مستقبل مصر القادم.

وأوضح النائب أن نظام التعليم الجديد يعتبر من الأنظمة الفعالة التي إذا تمت بطريقة صحيحة ستحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا ضرورة إعداد فصول طائرة في جميع المدارس للقضاء على التكدس.

وتابع النائب قائلا: "الفصول الطائرة هي عبارة عن أعداد فصول إضافية معدة من الالمونتال توضع بالأماكن الإضافية مثل أحواش المدرسة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، و استعدادات العام الدراسي الجديد.

وقد أكد الرئيس أهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب، موجهًا في هذا الصدد بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولًا لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية.

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