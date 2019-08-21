أعراض عسر الهضم.. حيل تخلصك منها إلى الأبد

اعراض عسر الهضم والانتفاخ مشكلة يعانى منها الكثيرين بسبب تراكم أجسامنا بالسموم كل يوم والتى يمكن أن تخلف من شخص لآخر إليك أبرز أعراض إصابتك بالسموم وتسببها فى اعراض عسر الهضم والتعطيل والتأثير سلبًا على وظائف الجسم الفسيولوجية وزيادة احتمالية للإصابة بالسرطان إليك حيل سريعه تخلصك منها لا تترددى فى تجربتها.





أعراض وتأثير السموم في الجسم وتسببها فى أعراض عسر الهضم :





- عدم وضوح الرؤية





- فقدان الذاكرة





- حمض ارتجاع





- اضطرابات الجهاز العصبي المركزي (CNS)





- زيادة الوزن





- ألم في الظهر





- انخفاض هرمون تستوستيرون لدى الرجال





- التهاب المفاصل وتصلب





- متلازمة القولون العصبي (IBS)









وتُعد أبرز أعراض إصابتك بالسموم بجانب اعراض عسر الهضم وهى الصداع والطاقة المنخفضة والكآبة و مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل البشرة.





ويمكنك حماية نفسك من اعراض عسر الهضم وإصابتك بالسموم خلال السيطرة على أطباق طعامك نظرًا لأن المصدر الرئيسي للمواد الكيميائية والسموم يأتي من الطعام ، فمن المهم تناول أطعمة خالية من المواد المضافة والمواد الحافظة والمكونات الاصطناعية الأخرى.





إليك وصفة لتطهير القولون والتخلص من اعراض عسر الهضم ..









مكونات الوصفة الطبيعية لمحاربة أعراض عسر الهضم والتخلص من السموم





- 1 جريب فروت كبير أو 3 ليمون





- ½ كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز





- 4 ملاعق كبيرة من ملح إبسوم





- عصير التفاح





الخطوات لتحضير وصفة تخلصك من اعراض عسر الهضم وسموم الجسم :





الخطوة الأولى لتحضير وصفة تخلصك من أعراض عسر الهضم وسموم الجسم :





هى قبل 4-6 أيام من بدء عملية التطهير تناولى كوبا من عصير التفاح وفى اليوم الأخير تناولى كوب من عصير التفاح من عصير التفاح كل 3 ساعات.





الخطوة الثانية تحضير وصفة تخلصك من أعراض عسر الهضم وسموم الجسم





ضعى ملح أبسوم فى 2-3 أكواب من الماء وتناوليه قبل فى منتصف اليوم .





الخطوة الثالثة لتحضير وصفة تخلصك من أعراض عسر الهضم وسموم الجسم:





بعد 3-4 ساعات من الانتهاء من الخطوة الثانية تناولى كوب من مزيج زيت الزيتون البكر الممتاز مع الجريب فروت وامزجيه جيدا فى الخلاط وتناوليه قبل النوم مباشرة





الخطوة الرابعة لتحضير وصفة تخلصك من أعراض عسر الهضم وسموم الجسم :





عند الاستيقاظ تناولى كوبًا آخر من مزيج ملح ماء إبسوم





أطعمة ومشروبات تحارب اعراض عسر الهضم







إليك وفقا لموقع " mavcure"، أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تطهير القولون من السموم والتخلص من اعراض عسر الهضم والتي يجب الحرص على تناولها بصورة يومية ومنها:





- عصير التفاح للتخلص من اعراض عسر الهضم





يخلصك نهائيًا من اعراض عسر الهضم فهو مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تطهر القولون من السموم





- عصير الليمون للتخلص من اعراض عسر الهضم





غنى بفيتامين"سي"، ومضادات الأكسدة التى تخلصك من سموم القولون





- زيت الألوفيرا للتخلص من اعراض عسر الهضم





ينظف القولون ويحارب الإمساك واعراض عسر الهضم





- عصير الزنجبيل للتخلص من اعراض عسر الهضم





يخلصك من مشاكل الهضم فهو مصدر ممتاز للمواد المضادة للأكسدة والألياف الغذائية،





- بذور الكتان للتخلص من اعراض عسر الهضم





غنية بأوميجا3 الدهنية وهى مصدر ممتاز للألياف الطبيعية التى تحارب اعراض عسر الهضم





- الزبادي للتخلص من اعراض عسر الهضم



