قرار إيراني بشأن ناقلة النفط المتواجدة في البحر المتوسط

أكدت وسائل إعلام إيرانية، صباح الاربعاء، أن ناقلة النفط "أدريان داريا" الموجودة في مياه المتوسط ستكون من الآن تحت رعاية الحرس الثوري.





ووفقا لما أفادت به وكالة "إيلنا" الإيرانية شبه الحكومية، فإن ناقلة النفط "أدريان داريا" التي كانت تسمي فيما سبق بجريس1 الموجودة حاليا في مياه المتوسط ستكون تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.



