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قرار إيراني بشأن ناقلة النفط المتواجدة في البحر المتوسط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:07 ص
الحرس الثوري وجريس
الحرس الثوري وجريس 1
أحمد سيف الدين
أكدت وسائل إعلام إيرانية، صباح الاربعاء، أن ناقلة النفط "أدريان داريا" الموجودة في مياه المتوسط ستكون من الآن تحت رعاية الحرس الثوري. 

ووفقا لما أفادت به وكالة "إيلنا" الإيرانية شبه الحكومية، فإن ناقلة النفط "أدريان داريا" التي كانت تسمي فيما سبق بجريس1 الموجودة حاليا في مياه المتوسط ستكون تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.

غادرت الناقلة أدريان داريا، جبل طارق يوم 18 أغسطس، وأظهرت بيانات تتبع السفن يوم الثلاثاء أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز ومن المقرر أن تصل يوم 26 أغسطس .

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