ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش أصلي.. البضائع الصينية المقلدة تغزو ألمانيا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:10 ص
بضائع مقلدة
بضائع مقلدة
أ ش أ
كشفت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني أن البضائع الصينية المقلدة بدأت تغزو الأسواق الألمانية.

وقالت الدراسة إن هناك شركة من بين كل عشر شركات في ألمانيا كانت ضحية لقرصنة منتجات وعلامات تجارية مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمسة الماضية، وهذا الأمر تسبب في خسائر للاقتصاد الألماني بقيمة 54.5 مليار يورو، إلى جانب ضياع فرص عمل إلى أماكن أخرى والتى تقدر بنحو 500 ألف وظيفة.

وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أعلن مطلع شهر يونيو الماضي أن 11 قطاعًا مهما يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 60 مليار يورو بسبب تزييف المنتجات؛ ما يعادل 4ر7% من إجمالي مبيعات الاتحاد الأوروبي.

ويُقدر المكتب عدد فرص العمل التي خسرها الاتحاد على نحو مباشر جراء قرصنة المنتجات والعلامات التجارية بنحو 468 ألف فرصة عمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 مليار دولار.. خسائر هواوي مرعبة وأرقام تصدم عملاءها حول العالم

ترشيحاتنا

هل ينهي مشروع جليس المسن.. معاناة كبار السن وأسرهم؟

عيار 21 بـ 695 جنيها للجرام.. اسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

تجدد التوتر في إقليم كشمير المتنازع عليه

شاهد.. أحدث ظهور لـ أوس أوس برفقة ابنه

الإفتاء: مصافحة الرجال للنساء لا تبطل الوضوء في هذه الحالة

أمير عزمي مجاهد: مدرب الناشئين بـ الزمالك خسر 0-5 ثم انتقدنا في اليوم نفسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور

اسباب وجع المعدة للحامل .. مش دوا وخلاص معرفة السبب اول خطوة للعلاج

لو عندك فرح .. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في صيف 2019