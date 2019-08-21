لزيادة التعاون.. وزير الإنتاج الحربى يلتقي وفد Rohde & Schwarz الألمانية‎

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى، بيتر ريدل، رئيس مجلس إدارة شركة "Rohde & Schwarz" الألمانية، ووفدا مرافقا، لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، إمكانية التعاون المشترك في إنتاج البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، وتم التنويه بأنه سبق التعاون مع الشركة الألمانية في تصنيع أجهزة اتصالات بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، حيث قامت الشركة بتصنيع 20 ألف جهاز اتصالات لاسلكي حتى تاريخه بالتعاون مع الشركات (الأمريكية/الألمانية/الفرنسية/ النرويجية)، وتناول اللقاء ما تمتلكه شركة بنها من خطوط لإنتاج وتصنيع بعض مكونات وأجزاء الأجهزة الأمنية مثل (البوابات الأمنية الإلكترونية، أجهزة الكشف على الأمتعة، جهاز الكشف عن المعادن اليدوي، كاميرات المراقبة، وغيرها من المنتجات والأجهزة الأمنية).



وتم التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على تطوير منتجاتها من الأجهزة الأمنية من خلال الإستفادة بخبرة الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال، وعلى رأسها شركة رود أند شوارتز، بهدف تعميق التصنيع المحلى لهذه الأجهزة وسد احتياجات الدولة منها والتصدير للدول المحيطة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة ورؤية الوزارة المتمثلة فى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لخدمة مؤسسات الدولة والمساهمة فى مواجهة التحديات الأمنية، كما تم التأكيد على السعي الدائم للوزارة لتطوير منتجاتها بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات التصنيع المختلفة، وكذا تبادل الخبرات بين المهندسين والفنيين العاملين بشركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية.



من جانبه، أوضح بيتر ريدل، رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، أن "Rohde & Schwarz" هى شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج الأجهزة الأمنية ومعدات الاختبار الإلكترونية والبث والأمن السيبراني، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية وتعاون طويل المدى مع "الإنتاج الحربي" من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة والتدريب والاستثمار، ومن ثم التوسع نحو أسواق دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية التى تواجهها مختلف الدول فى الفترة الحالية تتطلب زيادة الإنتاج لهذه الأجهزة الأمنية.



وأشاد "ريدل" بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مضيفًا أن ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وفنية عالية وما تمتلكه "Rohde & Schwarz" الألمانية من خبرات تقنية عالية في مجال تصنيع الأجهزة الأمنية يمهدان الطريق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.



وفي نهاية اللقاء، تم توجيه الدعوة لقيام وفد من الشركة الألمانية بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع، وتحديد آليات تفعيل موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركة الألمانية.