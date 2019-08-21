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حوادث

شاهد.. السيارة المحترقة في واقعة ذبح سائق بمصر الجديدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:22 ص
السيارة المحترقة
السيارة المحترقة فى واقعة ذبح سائق بمصر الجديدة
محمد صبرى
أدلى الموظف المتهم بذبح سائق داخل سيارته الأجرة بمصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أثناء التحقيق معه، حيث قرر أنه تعرض لسرقة هاتفه المحمول أثناء سيره بمنطقة سكنه، فاختمرت فى ذهنه فكرة استقلال سيارة أجرة وسرقة متعلقات قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، وفى سبيل ذلك قام بشراء سكين عثر عليه بداخل السيارة لاستخدامها فى الواقعة.

وقرر المتهم أنه توجه بتاريخ ارتكاب الجريمة لمنطقة ميدان لبنان بالجيزة، لاستقلال إحدى السيارات الأجرة وتصادف مرور المجنى عليه بالسيارة قيادته، وقام بإخطاره بعمله على السيارة كسائق وإمكانية اصطحابه إلى وجهته، فطلب منه توصيله لمنطقة الوايلي، وحال سيرهما بشارع أحمد سعيد قام بتغيير وجهته إلى منطقة ألماظة، وأثناء سيرهما بمحل الواقعة قام بإشهار السلاح الأبيض وتهديد المجنى عليه للاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات، إلا أنه قاومه فتعدى عليه بالسلاح محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وأقر المتهم فى اعترافاته أنه قام بنقل المجني عليه للمقعد المجاور لمقعد قائد السيارة وقيادتها، فاصطدم بالرصيف مما أدى إلى انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة واشتعال محركها، فلاذ بالفرار تاركًا هاتفه المحمول والمعثور عليه بداخل السيارة.

وأمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف معتز بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكان ضباط مباحث القاهرة نجحوا فى كشف غموض الجريمة والقبض على المتهم، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارا من شرطة النجدة بحريق بسيارة أجرة بشارع الشهيد أحمد فتحى كامل ألماظة، وبالانتقال تم ضبط موظف أثناء قيامه بالفرار من سيارة ملاكى عقب اشتعال النيران بها، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

على الفور أمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتوجيه رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة قائد السيارة مُسجاة علي مقعد السيارة الأمامى الأيمن وبها إصابات عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة من الجهة اليمنى وجروح بالكفين الأيمن والأيسر وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض "سكين" ملوث بالدماء وهاتف محمول.

وبمناقشة المتهم المضبوط أقر بمشاهدته السيارة حال اشتعالها بجوار أحد أعمدة الإنارة، فقام بالفرار خشية انفجارها وحدوث إصابته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المتهم وأنه وراء مقتل قائد السيارة.

ومن خلال إعادة مناقشته، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة تعرضه لواقعة سرقة هاتفة المحمول كرها عنه أثناء سيره بمنطقة سكنه، اختمرا فى ذهنه فكرة استقلال سيارة أجرة وسرقة متعلقات قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض.

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