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ديني

شيخ الأزهر: خطبة المرأة المعتدة من وفاة زوجها جائزة تلميحا فقط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:16 ص
د. احمد الطيب
د. احمد الطيب
عبد الرحمن محمد
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن خِطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعى تحرم على الرجل تصريحا وتلميحا، لانها قد تكون لزوجها مرة أخرى.

وأضاف الطيب، فى تصريح سابق له ، أن خطبة المرأة المعتدة من وفاة زوجها جائزة تلميحا فقط فيجوز التعريض بها، وحرم الإسلام المصارحة بالخطبة، لأن هذا يؤذى أهل الزوج، فالأمر لفهم الزوجة ليس أكثر حتى بعد أن تنقضى العدة لها الحق فى الخيار فى الزواج من عدمه.

وأشار إلى أن الإنسان عندما يكون فى نفسه شيئا تجاه امرأة متوفى عنها زوجها ويكون هناك حب لها فى قلبه ويظل هذا الأمر فى نفسه فقط فهذا ليس حراما لأنه لا يطلع عليه أحدا.

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