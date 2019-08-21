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اقتصاد

5 سبتمبر.. بدء تسليم 312 شقة بـ دار مصر في القاهرة الجديدة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:20 ص
القاهرة الجديدة
القاهرة الجديدة
آمنة عبدالعظيم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/9/2019، فى تسليم 312 وحدة سكنية (13 عمارة)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218).

وأوضح النجار، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الأول (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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