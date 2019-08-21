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وزير الصحة الكاميروني: دور مصر وأزهرها الشريف ريادى في أفريقيا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:34 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
أ ش أ
أشاد وزير الصحة بالكاميرون الدكتور عليم جياتو، بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشئون الأفريقية، كما أشاد بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف، وخاصة دوره في تعليم الطلاب وتدريب الأئمة والوعاظ الوافدين، مقدما الشكر والتقدير إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة الكاميروني للجامع الأزهر على رأس وفد دبلوماسي ويرافقه الدكتور محمد ولبرنج، سفير الكاميرون بمصر، حيث كان في استقبالهم الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ومن جانبه، أكد عبد المنعم فؤاد علي ترحيبه بالطلاب الأفارقة بأروقة الجامع الأزهر، مبينًا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يهتم بالأروقة العلمية لتكون عامل جذب للاستفادة من العلوم الشرعية والعربية، كما بين أن هناك رواقًا خاصًا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وبدوره، أوضح الدكتور إبراهيم الهدهد أن شيخ الأزهر قام بإنشاء البرلمان الخاص بالوافدين بالأزهر لمناقشة كل ما يتعلق بشئونهم العلمية وغيرها لتقديم كل الدعم لهم لأنهم سفراء الأزهر في العالم وتقع على عاتقهم مسئولية نشر ما تعلموه في الأزهر من اعتدال ووسطية.

وفي ذات السياق أوضح مدير عام الجامع االأزهر، أن أروقة الجامع الأزهر بكل برامجها في خدمة تعليم العلوم الشرعية والعربية للطلاب الوافدين، كما يقدم الرواق بعض البرامج والدوارت التدريبة المهمة، لتدريب الطلاب على أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية.

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