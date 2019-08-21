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رياضة

مريم عبد اللطيف تحصد برونزية التجديف في دورة الألعاب الأفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:38 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
توجت مريم عبد اللطيف، لاعبة مصر في التجديف، بالميدالية البرونزية والمركز الثالث للسيدات في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبد الحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبد العزيز، ويترأس بعثة مصر للتجديف الدكتور محمد ثابت عبد الله.

وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الأفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الأفريقية.

وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الأفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات إلى ١٣ ميدالية، ٥ ذهبيات و3 فضيات و٥ برونزيات.

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