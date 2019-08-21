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الزيارة مقابل البيع.. ترامب يلغي رحلته لـ الدنمارك بسبب جزيرة جرينلاند

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:43 م
ترامب وجزيرة جرينلاند
ترامب وجزيرة جرينلاند
قسم الخارجي
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء زيارته إلى الدنمارك، وذلك عقب رفض حكومتها بيع جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة، ووصف مسؤوليها للاقتراح بأنه "سخيف".

وكان دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء جزيرة جرينلاند، التي تعتبر إقليم دنماركي مستقل.

ووصفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، الاقتراح بأنه "سخيف"، مؤكدة أنها تأمل ألا يكون دونالد ترامب جادا فيما يقول.

ورد دونالد ترامب بإعلان إلغاء الزيارة بتغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "الدنمارك بلد مميز للغاية وشعبه رائع، ولكن استنادا إلى تعليقات رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، أنها لن تهتم بمناقشة شراء جرينلاند، فسوف أؤجل اجتماعنا المخطط خلال أسبوعين إلى وقت آخر"، ليلغي بذلك الزيارة التي كان مقرر لها بدعوة من الملكة مارجريت الثانية، في 2 سبتمبر المقبل.

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