ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب انفلونزا الصيف .. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:05 م
أعراض الانفلونزا
أعراض الانفلونزا الصيفية وطرق الوقاية منها
أسماء عبد الحفيظ
يتعرض العديد من الأشخاص لأنفلونزا الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضهم الدائم للمكيفات والمراوح للتهوية، مما يجعل الأغلبية يصابون بانفلونزا الصيف.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن ابرز أعراض انفلونزا الصيف وطرق الوقاية منها قبل التعرض لها.


أعراض أنفلونزا الصيف


تتعدد أعراض نزلات البرد في الصيف، ومنها: "الرشح، السعال، احتقان الأنف، صعوبة البلع، الحلق، ضعف عام، الحمى، الهزلان".

طرق الوقاية من انفلونزا الصيف هى:

- مراعاة عدم التعرض لدرجات حرارة مختلفة بشكل سريع، والتدرج فى درجة حرارة حتى يعتاد عليها الجسم.

- تناول المشروبات والأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون.

- الابتعاد عن الأشخاص المصاببن بالإنفلونزا، لتجنب العدوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملعقة من هذا الخليط تعالج السعال وتذيب البلغم

بعد التسبب في وفاته.. أعراض غير متوقعة وراء مرض محمد أبو الوفا.. واسباب الإصابة به.. وطرق علاجه

بعد انتشاره بين الدول.. معلومات لم تعرفها من قبل عن مرض التهاب السحايا.. أعراضه وطرق الوقاية منه

ترشيحاتنا

‎تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .. التفاصيل الكاملة للمعاهد الفنية بجامعة الأزهر

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2019.. فيديو

أسباب انفلونزا الصيف .. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

برسالة مؤثرة.. مي فاروق تعلن طلاقها

ضايقها بجانب المول.. سعودية توثق واقعة تحرش شاب بها في الشارع .. فيديو

حكم الصلاة ببناطيل مقطعة ؟ الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله