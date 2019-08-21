أسباب انفلونزا الصيف .. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

يتعرض العديد من الأشخاص لأنفلونزا الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضهم الدائم للمكيفات والمراوح للتهوية، مما يجعل الأغلبية يصابون بانفلونزا الصيف.



كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن ابرز أعراض انفلونزا الصيف وطرق الوقاية منها قبل التعرض لها.





أعراض أنفلونزا الصيف





تتعدد أعراض نزلات البرد في الصيف، ومنها: "الرشح، السعال، احتقان الأنف، صعوبة البلع، الحلق، ضعف عام، الحمى، الهزلان".



طرق الوقاية من انفلونزا الصيف هى:



- مراعاة عدم التعرض لدرجات حرارة مختلفة بشكل سريع، والتدرج فى درجة حرارة حتى يعتاد عليها الجسم.



- تناول المشروبات والأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون.



- الابتعاد عن الأشخاص المصاببن بالإنفلونزا، لتجنب العدوى.