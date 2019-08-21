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تلقى عدة طعنات بالصدر.. القوى العاملة تتابع مقتل عامل تربية مواشي في السعودية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:04 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات عاجلة لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة تعويضات ومستحقات المواطن المصرى جمال إبراهيم محمد إبراهيم الذي قتل بمدينة حائل في السعودية.

كما أصدرت تعليمات بتسهيل إجراءات نقل جثمانه لبلدته بمصر وفقا لرغبة أسرته، والتواصل مع الجهات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع القنصلية المصرية، وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة هذه ملابسات، معربا عن خالص تعازيه لأهل المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وتواصل المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة مع الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث أوضح أن القتيل يعمل بمهنة عامل عادي بمحافظة حائل بالمملكة، ومهنته عامل تربية مواشي، ويبلغ من العمر ٥٤ عاما، ويقيم بمحافظة المنيا، مركز بني مزار قرية أعطو عزبة يني الشرقية، ولديه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أبناء.

وقال الملحق العمالي إن تقرير الطب الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بحائل كشف عن أن حادثة القتل وقعت يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو الماضي، مرجعًا سبب الوفاة إلى تلقى المتوفي عدة طعنات بيسار الصدر، وأعلى الفخذ الأيسر وهي التي أدت إلي وفاته.

وتتابع القنصلية المصرية بالرياض عن طريق المستشار القانوني خالد الهواري مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية سير الإجراءات وكشف ملابسات الحادث الذي أودي بحياة المواطن المصري، كما قامت القنصلية بتسهيل كافة الإجراءات المختصة تمهيدا لنقل الجثمان إلى مسقط رأس المتوفي بمصر.

وتواصل الملحق العمالى ياسر غازي مع صاحب العمل للتنسيق معه بشأن نقل جثمان الفقيد، وصرف كافة حقوقه ومستحقاته.

ولفت إلى أن جثمان الفقيد يرقد حاليا بمستشفى حائل العام لحين انتهاء كافة الإجراءات مع السلطات السعودية تمهيدا لنقله ليدفن بقريته بناء على رغبة أسرته، التي قامت بعمل توكيل لابن عمه لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان.
تلقى عدة طعنات بالصدر.. القوى العاملة تتابع مقتل عامل تربية مواشي في السعودية
تلقى عدة طعنات بالصدر.. القوى العاملة تتابع مقتل عامل تربية مواشي في السعودية

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