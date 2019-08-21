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محافظات

حياة كريمة.. 7292 مشروعا تنمويا من الأورمان للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة أسيوط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:08 م
جمعية الاورمان
جمعية الاورمان
إيهاب عمر


أكد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أنه فى اطار العمل التنموي الذى تقوم به الجمعية ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعايا وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، قدمت الجمعية (7292) مشروع تنموى بمحافظة أسيوط متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي .

وأوضح فؤاد أن الأورمان قامت بتوزيع (1588) قرض حسن للشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، وتم تسليم (5458) رأس ماشية ،وتسليم عدد (246) كشك، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأشار فؤاد إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسيوط التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

واختتم فؤاد أن الجمعية مازالت مستمرة فى تقديم مساهماتها لغير القادرين بالمحافظة من خلال عدد من المشروعات التى تقدمها والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين .كد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أنه فى اطار العمل التنموي الذى تقوم به الجمعية ومن أجل رفع العبء عن الأسر الأولى بالرعايا وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، قدمت الجمعية (7292) مشروع تنموى بمحافظة أسيوط متمثلة فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي .

وأوضح فؤاد أن الأورمان قامت بتوزيع (1588) قرض حسن للشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة، وذلك دعمًا للشباب ومراعاة للبعد الاجتماعي لهم، وتم تسليم (5458) رأس ماشية ،وتسليم عدد (246) كشك، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة .

وأشار فؤاد إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسيوط التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

واختتم فؤاد أن الجمعية مازالت مستمرة فى تقديم مساهماتها لغير القادرين بالمحافظة من خلال عدد من المشروعات التى تقدمها والتي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع مضيفًا أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين .

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