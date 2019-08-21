يضم قبطية وصحفيا وفريق أول.. تشكيلة المجلس السيادي السوداني

أدى أعضاء المجلس السيادي السوداني، اليوم، الأربعاء، اليمين الدستورية، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.



ويتكون المجلس السيادي السوداني من رئيس و10 أعضاء، حيث سيتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، أول 21 شهرا، ويتولى عضو مدني 18 شهرا آخرين.



ويتكون المجلس من: الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني كرئيس للمجلس، وأعضاء عسكريين الفريق محمد حمدان دلقو حميدتي، قائد قوات الدعم السريع السوداني.



ويضم المجلس الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، ورئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر، قائد القوات البحرية.



وضم المجلس من المدنيين، مرشحة التجمع المدني في المجلس السيادي عائشة موسى، ومرشح قوى التغيير أ. محمد حسن التعايشي، والقيادي السابق بحزب الأمة حسن شيخ إدريس، والصحفي بجريدة العرب القطرية محمد الفكي سليمان، والقيادي السابق في حزب البعث صديق تاور، وأول سيدة وقبطية بالمجلس السيادي رجا نيقولا.

