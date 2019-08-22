فيديوجراف | شمس الكويتية تدفن نفسها حية

أثارت الفنانة شمس الكويتية الفترة الأخيرة الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد نشر صورة لها خلال إجازتها في مدينة كان الفرنسية.



وتظهر الفنانة شمس الكويتية في لقطة استلقائها وهي مغطاة بالرمال بشكل كامل، وكأنها مدفونة ويظهر منها راسها فقط.



وعلقت الفنانة الكويتية: "جربت أموت قبل ما أموت.. اقتل كبرياءك الزائف قبل أن يقتلك".



ويظهر الفيديو جراف التالى تفاصيل دفن شمس الكويتية حية لنفسها.



