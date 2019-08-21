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بث مباشر.. مؤتمر صحفى بعد أداء المجلس السيادى السودانى اليمين الدستورية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:48 م
مؤتمر صحفى بعد أداء
مؤتمر صحفى بعد أداء مجلس السيادة لليمين الدستورى بالسودان
شيرين عادل
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر مؤتمر صحفى بعد أداء مجلس السيادة اليمين الدستورية بالسودان.

وأدى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنتهية صلاحيته، اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد رسميًا، رئيسًا للمجلس السيادي المُشكّل حديثا أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وتم أداء اليمين الدستورية في الخرطوم أمام رئيس القضاء المكلف، يحيى أبو شورة.

كان البرهان يرتدي بزته العسكرية خلال مراسم أداء اليمين، التي عقدت في قصر الرئاسة في العاصمة السودانية الخرطوم.

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