طريقة عمل بسبوسة صيامي من الوصفات السهلة والسريعة التي يبحث عنها البعض خاصة في أيام صيام الأقباط، كما أنها خفيفة على المعدة وسعراتها الحرارية أقل نظرًا لعدم استخدام السمن أو الزبدة بها، إليكي طريقة عمل بسبوسة صيامي بخطوات سهلة وسريعة.



مدة تحضير بسبوسة صيامي : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 4 أفراد



مكونات بسبوسة صيامي :

كوب ونصف سميد أو كيس بسبوسة جاهزة

ربع كوب زيت

ملعقة بيكنج باودر

كوب سكر

نصف كوب من جوز الهند المبشور



مكونات شربات بسبوسة صيامي :

ماء

كوب سكر

فنجان ماء ورد

ليمونة



طريقة عمل شربات بسبوسة صيامي :

في وعاء على النارضعي كمية من الماء وضيفي لها كوب سكر وفنجان ماء ورد مع عصير ليمونة واتركيه يغلي حتى يصبح متماسك قليلًا، لكن لا تجعلي الشربات سميكًا.



طريقة عمل بسبوسة صيامي :

1-في وعاء كبير ضيفي السميد أو البسبوسة الجاهزة مع كوب السكر وملعقة البيكنج باودر وجوز الهند المبشور.

2-اخلطي المكونات الجافة معًا ثم ضيفي الزيت وقلبيه

3-جهزي صينية البسبوسة وأدهنيها بقليل من الزيت

4-ضيفي خليط البسبوسة إلى الصينية وافرديها بشكل متساوي

5-قطعي صينية البسبوسة إلى مربعات أو مثلثات كما ترغبين

6-يمكنك تزيين البسبوسة بقطع الكاجو أو اللوز أو البندق قبل دخولها الفرن

7-أدخلي صينية البسبوسة الفرن واتركيها لمدة 2خ دقيقة

8-بمجرد خروج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة، اسكبي عليها الشربات وهو ساخن ثم اتركيها تبرد .



طريقة عمل بسبوسة صيامي بالبرتقال :

مكونات بسبوسة صيامي بالبرتقال :

كوب ونصف سميد أو كيس بسبوسة جاهزة

كوب من عصير البرتقال

ربع كوب زيت

ملعقة بيكنج باودر

كوب سكر

نصف كوب من جوز الهند المبشور



طريقة عمل بسبوسة صيامي بالبرتقال :

1-في وعاء ضيفي سميد البسبوسة مع السكر والبيكنج باودر

2-ضيفي الزيت وقلبي الخليط ثم ضيفي عصير البرتقال واستمري في تقليب العجين

3-ضعي الخليط في صينية البسبوسة وقطعيها ثم أدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة

4-بعد خروجها من الفرن ضيفي لها الشربات الساخن.

