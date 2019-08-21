تراجع معظم بورصات الخليج.. والبنوك تضغط على السوق السعودية

تراجعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء، مع دفع قطاع البنوك في السعودية المؤشر الرئيسي للانخفاض في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية في المنطقة وقبل أحداث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).



وظلت الأضواء مسلطة على التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات أمريكية.



ويُضاف إلى التوترات موافقة استراليا على الانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج. وتنتقد إيران تلك المساعي وتصر على أن دول المنطقة بمقدورها حماية الممرات المائية والعمل صوب توقيع اتفاق عدم اعتداء، وتحول التركيز أيضا لينصب على محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يُصدر اليوم الأربعاء بالنظر إلى أن السعودية والإمارات وقطر تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.



وفي السعودية، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة منخفضا 0.9 بالمئة مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.3 بالمئة وهبوط سهم بنك الرياض 1.5 بالمئة.



وتأثر مؤشر أكبر بورصة في الشرق الأوسط سلبا جراء خيبة أمل أثارتها بعض إعلانات أرباح الشركات. وخسر سهم تبوك للتنمية الزراعية 5.3 بالمئة بعد أن تحولت الشركة إلى خسارة في الربع الثاني، بينما نزل سهم الشركة السعودية للأسماك 1.5 بالمئة بعد تفاقم خسائرها في نفس الفترة.



وأغلق سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة للمنتجات الغذائية في السعودية، منخفضا 2.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 21.7 بالمئة، وهبط سهم ولاء للتأمين التعاوني، التي تجري محادثات بشأن اندماج مع متلايف إيه.آي.جي إيه.إن.بي، اثنين بالمئة بعد أن خفضت المجموعة المالية هيرميس السعر المستهدف للشركة إلى 11 ريالا من 20.8 ريال.



وفي أبوظبي، انخفض مؤشر البورصة 0.6 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 0.4 بالمئة، وخسر سهم الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) سبعة بالمئة بعد أن نزل 9.8 بالمئة. وأمس الثلاثاء، قالت الشركة إنها تسحب "تشغيلة واحدة من تحاميل لاكسوكوديل" بسبب خطأ في ملصق عبوة الدواء.



وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.5 بالمئة وفي المقدمة سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة في البورصة، الذي هبط بالمئة 0.5 بالمئة، وهبط سهم إعمار مصر 5.7 بالمئة ليواصل خسائره من الجلسة السابقة بعد أن أقام رجل أعمال مصري دعوى قضائية بحق شركة التطوير العقاري للمطالبة بجزء من أرض مشروع "مراسي".



ونزل مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.2 بالمئة بعد أن حقق مكاسب على مدار ثلاث جلسات. وتراجع سهم صناعات قطر العاملة في إنتاج البتروكيماويات 2.3 بالمئة وخسر سهم بروة العقارية 1.5 بالمئة، ويحقق المؤشر مكاسب منذ أن قال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي سيتسارع في العامين المقبلين وسط توقعات لاستقرار أسعار النفط واستمرار قوة الصادرات.



وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.1 بالمئة في الوقت الذي ربح فيه سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة فيما صعد سهم مجموعة اتصالات 1.8 بالمئة، وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



السعودية.. تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8509‬‬ نقاط.



أبوظبي.. خسر المؤشر 0.6 ‬بالمئة إلى 5041‬‬ نقطة.



دبي.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2790 نقطة.



قطر.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9877 نقطة.



مصر.. تراجع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 14357 نقطة.



البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1532 نقطة.



سلطنة عمان.. صعد المؤشر 1.0 بالمئة إلى 3929 نقطة.



الكويت.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6610 نقطة.