رسميا.. إقالة آلان جيريس من تدريب منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، إقالة الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، من تدريب المنتخب الأول.



يأتي قرار إقالة آلان جيريس، بعد قرابة الشهر من نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي احتل فيها المنتخب التونسي المركز الرابع.



وقال الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "أنهى اليوم الاتحاد التونسي لكرة القدم علاقته التعاقدية مع المدرب آلان جيريس، وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي".



ولم يحدد الاتحاد التونسي بعد، اسم المدرب المقبل قبل المباراتين الوديتين أمام منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار فى سبتمبر، استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.



