محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لتطوير ميدان المحطة بدمنهور| صور

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بجولة ميدانية لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة بمدينة دمنهور، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من استكمال الأعمال وفق المواصفات والمعايير الفنية المحددة.

وتفقدت المحافظ الأعمال الجارية بالميدان، والتي شملت تنفيذ صفايات مياه الأمطار، وأعمال الرصف، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والتجميل، بما يسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

وتابعت أعمال التطوير الجارية بالميدان، والتي يتم تنفيذها وفق أحدث النظم المعمارية، إلى جانب تنفيذ جدارية فنية تحاكي تاريخ محافظة البحيرة وتعكس هويتها الحضارية والثقافية، في إطار خطة المحافظة لإضفاء طابع جمالي مميز على الميادين العامة.

والتقت محافظ البحيرة بعدد من المواطنين الذين أشادوا بما يشهده الميدان من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مؤكدين أن تلك الأعمال تمثل نقلة حضارية تسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر العام للمنطقة، واستمعت المحافظ إلى مطالبهم وشكواهم، موجهةً بسرعة دراستها والعمل على تلبيتها.

ووجهت محافظ البحيرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برفع كافة الإشغالات بمحيط الميدان، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمكان وضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير التي تمت به.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير الميادين العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، تستهدف تحسين الهوية البصرية، ورفع كفاءة المحاور المرورية، وتحويل الميادين إلى نقاط إشعاع جمالي وحضاري تخدم المواطنين وتعكس الوجه الحضاري لمحافظة البحيرة.