ترامب يطالب دولا أخرى بالمشاركة في مكافحة تنظيم داعش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش، مشيرا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.



وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسيضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا.



بعد مضي خمسة أشهر من طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في سوريا من قبل القوات المدعومة من أمريكا، حذر ضباط بالجيش والمخابرات الأمريكية من أن داعش استعادت قوتها مرة أخرى.



وبحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال مسئولون أمريكيون وعراقيون إن تنظيم داعش يجمع قواته من جديد، ويشن هجمات حرب عصابات في جميع أنحاء العراق وسوريا، ويعيد تجهيز شبكاته المالية ويستهدف مجندين جدد في معسكر خيمة، الذي يديره حلفاء.



وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالهزيمة الكاملة لتنظيم داعش هذا العام، إلا أن مسئولي الدفاع في المنطقة يرون الأمور بشكل مختلف، حيث يعترفون بأن ما تبقى من الجماعة الإرهابية يكفي لاستمرار وجودها.



وحذر تقرير للمفتش العام مؤخرًا من أن خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا هذا العام عن 2000 جندي إلى أقل من النصف، بقرار من ترامب، يعني أن الجيش الأمريكي اضطر إلى تقليص دعمه للقوات الحليفة السورية التي تقاتل داعش.