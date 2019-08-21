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برلمان

برلماني: قانون العمل الأهلي انتصار للمجتمع المدني الشريك في التنمية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:08 م
النائب على بدر عضو
النائب على بدر عضو مجلس النواب
أسامة علي
قال علي بدر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن المتجمع المدنى شريك أساسى فى التنمية وقانون العمل الأهلى الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عليه،  يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

وأضاف النائب علي بدر، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،أن مجلس النواب استجاب لكل ملاحظات المجتمع المدنى، والمؤسسات والجمعيات الأهلية داخليا وخارجيا، إضافة إلى استجابته لملاحظات الحكومة أيضا بشأن القانون القديم، ليأتى مرضيا لكافة الأطراف وهو ما تحقق بعد إقرار القانون وتأكيدا على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد عضو لجنة حقوق الانسان بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون تنظيم العمل الأهلي، بعد توجيهه بضرورة إجراء تعديلات على القانون القديم بعد اعتراض العديد من الجمعيات الأهلية العمل فى إطاره.

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