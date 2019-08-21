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غدًا.. البيئة تنظم مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية في محمية وادي دجلة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:28 م
محمية وادي دجلة
محمية وادي دجلة
حنان توفيق
تنظم وزارة البيئة، مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، في محمية وادي دجلة بالقاهرة، فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية وعدد من ممثلى الجمعيات الاهلية وبمشاركة الشباب والاطفال وفرق الكشافة وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات وزيرة البيئة بفتح قنوات تواصل مع المجتمع و تنشيط السياحة البيئية.

ودعت وزارة البيئة المواطنين لزيارة مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية كما قامت الوزارة بعمل استمارات خاصة للعارضين في المهرجان والمشاركين في الصالون الثقافي البيئي الذي سيتم عقده خلال المهرجان.

ويهدف مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، الى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والذى تم زيادة دخلهم ٢٦٠٪؜ فى ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ لتجربة المجتمعات المحليه فى وادى الجمال و١٤٣ ٪؜ فى ٢٠١٨ عن ٢٠١٧ فى الفيوم.

ويسعى مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية و ربط المواطن بالمحميات الطبيعية.

ويتناول مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض اساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية.

كما يشمل مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، تنظيم عددا من المسابقات الرياضية و الثقافية و البيئية و توزيع هدايا عينية على المشاركين.

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