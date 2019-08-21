مختلف وطريف.. إقامة حفل زفاف عربى لـ قطتين

في عرس مختلف وطريف، اختار أصحاب قطتين أن يحتفلوا بهما وأن يقيموا للقطتين مراسم زفاف بالملابس العربية، ونشروا ذلك على مواقع التواصل، ما جعل الفيديو ينشر الكثير من الاهتمام، وفق ما نشرت صحف عربية.



وفي الفيديو، الذي نشر على مواقع التواصل المختلفة، ونشر على فيسبوك على صفحة باسم القط والقطة "بسبوس وسالي"، كانت التفاعلات كبيرة من رواد مواقع التواصل.



وأوضح الفيديو الزفاف الطريف، الذي تزوج فيه القط بسبوس من القطة سالي، لينجبا قطط حلوين في سبات ونبات.



وأشاد رواد مواقع التواصل بأزياء الزفاف للعروسين من القطط، والتي كانت ذات طابع عربي.

