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فن

السلطان.. روتانا تطرح أحدث أغاني محمد رمضان الليلة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:31 م
محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إستعدادها لطرح أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، التي تحمل اسم «السلطان»، وذلك الليلة 21 أغسطس، عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

ونشرت روتانا صورة لـ محمد رمضان، وكتبت عليها: «ساعات قليلة تفصلنا عن سماع أغنية #محمد_رمضان الجديدة #السلطان .. اسمعوها حصريًا على #Deezer».

ومن خلال كلمات الأغنية، يردد محمد رمضان عبارات يؤكد فيها أنه سلطانًا، حيث يقول «العبدلله السلطان .. السلطان»، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره قبل عدة أشهر، من خلال أغنيته «الملك»، والتي روج من خلالها ايضًا إلى أنه ملكًا.

من جهة أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 101 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

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