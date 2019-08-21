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تعليم

الإمام الأكبر يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي ويطمئن على طالبة طب الأسنان

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:51 م
الإمام الأكبر يتفقد
الإمام الأكبر يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي
محمد شحتة
زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، بمدينة نصر.

تأتي الزيارة في إطار المتابعة اليومية لفضيلة الإمام الأكبر لقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر باعتباره القطاع الأكبر الذى يقوم بدور كبير في خدمة المجتمع، للوقوف على حُسن سير العمل به، مشيدًا بأداء القائمين عليه، لما لمسه من تطور على أرض الواقع وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمترددين عليها من المواطنين، وتقديم رعاية صحية فائقة للمرضى.

وشدد فضيلة الإمام الأكبر، خلال جولته التفقدية، أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين علي المستشفى .

وأشاد بدور القطاع ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير خدمة طبية مناسبة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية؛ وذلك من خلال المساهمة في المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تم من خلالها عمل 300 حالة قسطرة قلبية بإشراف الدكتور ممدوح الطحان، رئيس قسم القلب السابق، وجاري الإعداد للبدء في عمليات القلب المفتوح.

موجهًا فضيلته إلى ضرورة تعميم تجربة مدرسة القلب على مختلف مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.


أعلن الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، أنه ومع بداية شهر سبتمبر المقبل جاري العمل على تشغيل عمليات قسطرة القلب على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق في هذا الإطار من أجل استكمال مراحل تشغيل المستشفى بكامل طاقتها، في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي سيضعها في مقدمة أكبر الصروح الطبية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وحرص فضيلة الإمام الأكبر، يرافقه رئيس الجامعة، والوفد المرافق لهما، على زيارة الطالبة آية نصر، الطالبة بكلية طب أسنان بنات بالقاهرة، والتي أصيبت في حادث قطار، منذ فترة، وتم نقلها إلى المستشفى التخصصي بقرار من رئيس الجامعة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

كما حرص فضيلته، على الاطمئنان على المرضى، وزيارة بعض الحالات المحتجزة لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي، واطمأن على حالتهم الصحية، واستمع منهم إلى مستوى الخدمة المقدمة لهم من طاقم الأطباء والتمريض، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم، ولجميع المترددين على المستشفى.

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