الحكومة: مصر تطبق حزمة برامج حماية اجتماعية الأكبر عالميا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تطبق حزمة برامج حماية اجتماعية لا تنفذها أي دولة على مستوى العالم.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أننا نعمل عىل استدامة مصدر الدخل للأكثر فقرا واحتياجا، ونعمل على مساعدة المرأة المعيلة من خلال توفير تمويل المشروعات الصغيرة لها لتوفير مصدر دخل ثابت لها.



وتابع نادر سعد:"الحكومة تضمن تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة لأنهم لا يمتلكون ملكة التسويق لتلك المنتجات مثل التجار الكبار".



وأكمل نادر سعد:" ليس هناك دولة تستطيع أن تنفذ هذا العدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها مصر، ونعمل على توفير مصادر دخل ثابتة للأكثر احتياجا والمرأة المعيلة".

