شيكابلا يشارك في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي .



ياتي هذا بعد خوض محمود عبد الرزاق شيكابالا بالامس تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء وظهر شيكابالا بشكل جيد في التدريبات الجماعية



ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي ، لمواجهة ديكاداها الصومالي في اياب دور ال 64 لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب .



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك 7-0 .