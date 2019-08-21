ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة أمير نجران السابق فهد بن خالد السديري

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:16 م
أمير منطقة نجران
أمير منطقة نجران السابق فهد بن خالد بن أحمد السديري
أحمد محرم
ذكر موقع "إيلاف" السعودي أن عميد أسرة السديري وأمير منطقة نجران السابق الأمير فهد بن خالد بن أحمد السديري توفي اليوم.

والأمير الراحل هو ابن الأمير خالد بن أحمد السديري، المعروف أنه خال أبناء مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وكان من أبرز وأشجع قادة جيش الملك المؤسس كما عرف بولائه وذكائه وحكمته السياسية، عين أميرًا لمنطقة جازان ثم الظهران ثم انتقال مستشارا للملك عبدالعزيز في الشعبة السياسة في الديوان الملكي ثم عين أميرا على نجران.

والراحل درس الإبتدائية حتى الثانوية في بيروت ثم أكمل البكالريوس في تخصص اقتصاد سياسي من جامعة بيركلي في كاليفورينا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وللسديري سيرة مهنية ثرية بدأها مستشارا اقتصاديا في وزارة البترول والثروة المعدنية ثم وكيلا لوزارة الإعلام للشؤون الإعلامية ثم سفيرا للمملكة لدى دولة الكويت خلال سنوات ما قبل ثمانينات القرن الماضي حتى سنة 1977م، ثم تولى إمارة نجران حتى تقاعد عام 1996م.

عاش فهد السديري جل حياته في محافظة الغاط (تقع الغاط شمال مدينة الرياض230 كم) حيث عرف بمجلسه العامر وبمكتبته الثقافية التي تضم نفائس من المعرفة والثقافة والأدب والمخطوطات النادرة، حيث عرف عنه شغفه بالثقافة.

ولأن السديري محب للعلم، فأنشأ جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي وتكرم عدد من الطلبة المتفوقين سنويا، وترأس لجنتها حتى وفاته. وللراحل كتاب "المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

#لست_وحدك_يا_عبد العزيز.. قصة طفل مصري فقد والديه في السعودية فاحتضنه أهل المدينة المنورة وأميرهم.. فيديو

الأمير بندر بن عبد العزيز .. عاش بعيدا عن المناصب وقبّل يده العاهل السعودي

العاهل السعودي يقطع إجازته ويصل إلى جدة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

ثمن الخيانة.. التحريات: قاتل زوجته بالجيزة قسمها نصفين يوم 3 أغسطس والجثة ظهرت يوم العيد

روج أفلاماً إباحية.. ضبط عنتيل كفر حجازي الهارب بـ المحلة الكبري

دائرة الانتقام.. حبس محاسب ارتدى النقاب لسرقة صاحب شركة يعمل بها فى شبرا الخيمة

شاهد .. أحدث ظهور للمطربة لـ شيماء سعيد بعد الاعتزال وارتداء الحجاب

طلب عدم الصلاة عليه بعد وفاته .. طبيب بالأقصر يعرض محاولة انتحاره على فيس بوك .. صور

سعفان الصغير لـ محمد عواد: لو رجعت الإسماعيلي هقعد في البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور