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رياضة

انطلاق بطولة بلاك بول للاسكواش بمشاركة 1337 لاعباً غداً

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:30 م
بطولة الإسكواش
بطولة الإسكواش
يسرى غازى
تنطلق غدا الخميس بطولة بلاك بول للاسكواش وتستمر حتى يوم 28 أغسطس الجاري لجميع المراحل السنية ناشئين وناشئات بالاضافة الي عمومي رجال وسيدات الى جانب مشاركة الأساتذة في الأعمار السنية فوق الـ ٣٥ وفوق الـ ٤٥. 

اكد محمد رائف الرئيس التنفيذى لشركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية انه سيشارك بالبطولة ١٣٣٧ لاعبا ولاعبة حيث تعد بطولة بلاك بول هي الأعلي في المشاركة العددية في تاريخ البطولات المصرية ، وتأتي أهمية بطولة بلاك بول في كونها أول بطولة رسمية تنعقد في الموسم الرياضي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وتعتبر احد البطولات الثلاث التي تساعد اللاعبين في تجميع أعلي نقاط لتؤهلهم للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة. 

وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة ٩.٣٠ صباحا وتستمر علي مدار الاسبوع حتي ٢٨ اغسطس يمشاركة لاعبة نادي بلاك بول سلمي هاني المصنفة ١٤ علي العالم في مرحلة عمومي سيدات. 

فيما اعرب المهندس أحمد العبد رئيس مجلس ادارة بلاك بول عن سعادته بهذا الإقبال علي المشاركة في بطولة نادي بلاك بول من كافة الأندية المصرية واللاعبين وأفاد بأن نادي بلاك بول بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش سيظل داعما للعبة الاسكواش التحتية بملاعبه المتميزة وبجهازه الفني رفيع المستوي ولاعبيه المتميزين وأفاد بان الشركة تدرس التوسع في انشاء ملاعب إضافية في المستقبل القريب.

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