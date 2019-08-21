انطلاق بطولة بلاك بول للاسكواش بمشاركة 1337 لاعباً غداً

تنطلق غدا الخميس بطولة بلاك بول للاسكواش وتستمر حتى يوم 28 أغسطس الجاري لجميع المراحل السنية ناشئين وناشئات بالاضافة الي عمومي رجال وسيدات الى جانب مشاركة الأساتذة في الأعمار السنية فوق الـ ٣٥ وفوق الـ ٤٥.





اكد محمد رائف الرئيس التنفيذى لشركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية انه سيشارك بالبطولة ١٣٣٧ لاعبا ولاعبة حيث تعد بطولة بلاك بول هي الأعلي في المشاركة العددية في تاريخ البطولات المصرية ، وتأتي أهمية بطولة بلاك بول في كونها أول بطولة رسمية تنعقد في الموسم الرياضي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وتعتبر احد البطولات الثلاث التي تساعد اللاعبين في تجميع أعلي نقاط لتؤهلهم للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة.





وتبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة ٩.٣٠ صباحا وتستمر علي مدار الاسبوع حتي ٢٨ اغسطس يمشاركة لاعبة نادي بلاك بول سلمي هاني المصنفة ١٤ علي العالم في مرحلة عمومي سيدات.



