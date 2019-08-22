محمد أبو العينين: الاستثمارات بين مصر واليابان ارتفعت منذ قدوم السفير مساكى نوكى

أعرب رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، عن تمنياته بأن تنتشر المدارس اليابانية والجامعات والمعاهد اليابانية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر "التيكاد 7" يساهم في نقل كل التكنولوجيا اليابانية إلى أفريقيا.





وقال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال مؤتمر في مقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة مساكي نوكي، إن الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ قدوم السفير الياباني إلى القاهرة.



