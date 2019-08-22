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محمد أبو العينين: الاستثمارات بين مصر واليابان ارتفعت منذ قدوم السفير مساكى نوكى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:15 ص
رجل الاعمال محمد
رجل الاعمال محمد ابو العينين والسفير الياباني بالقاهرة
تصوير صلاح مهدي
أعرب رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، عن تمنياته بأن تنتشر المدارس اليابانية والجامعات والمعاهد اليابانية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مؤتمر "التيكاد 7" يساهم في نقل كل التكنولوجيا اليابانية إلى أفريقيا.

وقال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال مؤتمر في مقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة مساكي نوكي، إن الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ قدوم السفير الياباني إلى القاهرة.

وأضاف محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن أفريقيا بها صحوة كبيرة، وتتغير وتتقدم، وثرواتها كلها مقدمة لكل دول العالم، حيث إن بها ٦٠ في المائة من الأراضي الزراعية الصالحة، لذا فهي مليئة بالثروات.

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