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رياضة

مرتضى منصور: جنش اعتذر لى على ضياع الدورى

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:08 ص
جنش
جنش
ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة لـ سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، مؤكدا انه تعاقد مع محمد عواد حارس الفريق السابق بشكل رسمي بموافقة الفريق. 

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات متلفزة أن الإسماعيلي كان يعاني من ضعف الإمكانات المادية، مشددًا على أن الزمالك دفع 35 مليون جنيه لإضافة نبيل دونجل وأحمد مدبولي. 

وقال مرتضى منصور إنه عقب تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز موسم 2019، هاتفه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك وأخبره بأن إصابته هي السبب الرئيسي في ضياع درع الدوري الممتاز. 

وتابع مرتضى منصور أن جنش قدم له اعتذارًا رسميًا ووعده بالعودة سريعًا للملاعب وتقديم أداء رائع مع الفريق.

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