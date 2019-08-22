بتهمة تزوير رخص السيارات.. مرور القاهرة يضبط صاحب شركة استيراد

تمكن ضباط قسم مباحث المرور بالقاهرة من ضبط صاحب شركة للاستيراد لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية ورخص تسيير السيارات.



وبحسب بيان، الخميسن عثر بحوزته على 8 رخص تسيير سيارات خالية البيانات و8 غلاف بلاستيك ذو علامة مائية ومبلغ مالي 500 جنيه.



واعترف المتهم بتحصله علي المضبوطات من شخص آخر "جارٍ تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب.