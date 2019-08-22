لن أكون رئيسًا.. حاكم واشنطن ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن حاكم ولاية (واشنطن) الديمقراطي جاي انسلي، انسحابه من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين للانتخابات إلى 22 مرشحا.





ويعتبر حاكم ولاية واشنطن ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.





ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس عن انسلى ـ في مقابلة تلفزيونية: "أصبح من الواضح الآن أنني لن أكون الخيار الرئيسي، لن أكون رئيسا، لذلك أنا انسحب من السباق".



